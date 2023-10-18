Китайцы показали кроссовер размером с Hyundai Santa Fe в два раза дешевле

Новый китайский кроссовер BAIC BJ30 с интересным дизайном показали на фото. Доступный автомобиль сравним по размерам с Hyundai Santa Fe, но приблизительно в два раза дешевле.

О новинке сообщает Carscoops. Дизайн BAIC BJ30 сделали брутальным и грубым, как у популярных современных внедорожников. В то же время китайский кроссовер никого не копирует, поэтому выглядит вполне приятно.

Длина кузова составляет 4730 мм при колесной базе в 2820 мм, ширина равна 1910 мм, а высота – 1757 мм. Довольно крупная машина.

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Под капотом установлен бензиновый двигатель объемом 1,5 л мощностью 185 л.с. Он сочетается с 8-ступенчатой автоматической КПП в составе полноприводной трансмиссии.

Несмотря на современный дизайн и крупные габариты, новый BAIC BJ30 получился дешевым. Стартовая цена базовой модели – около 15 000 долларов.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, Citroen готовит компактный, но вместительный и недорогой семейный кроссовер со стильным дизайном.