Citroen показал самый вместительный дешевый кроссовер: первые фото

Citroen показал свой самый вместительный кроссовер. При этом модель ожидается как дешевая. На первых фото уже можно изучить внешность перспективной новинки, которую готовят к премьере.

О машине стало известно Carscoops. Новинка придет на смену Citroen C3 Aircross, но станет намного практичнее. И, как видим, получит эффектный дизайн.

Внешность модели выполнили в современном стиле со всеми актуальными приемами корпоративного стиля французского бренда. Автомобиль выглядит брутально и агрессивно – это можно сказать даже по затемненным тизерам, которые не раскрывают дизайн полностью.

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Дешевый кроссовер Citroen 2024 модельного года в длину растянут до 4,3 м при колесной базе более 2,6 м. Просторный салон позволит установить третий ряд кресел и предложить модель в семиместной конфигурации.

Скорее всего, в движение новый Citroen C3 Aircross (название еще может измениться) будет приводить бензиновый турбомотор объемом 1,2 л мощностью 110 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой механической КПП. Привод – передний.

Возможно, в дальнейшем производитель предложит и электрическую модификацию с запасом хода 200-350 км. Такой кроссовер может стоить около 25 000 евро.

OBOZ.UA ранее показывал новый электрический кроссовер Citroen, который получил привлекательную цену.