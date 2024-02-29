Китайцы показали "космический" кроссовер по хорошей цене. Фото

Новый китайский кроссовер BAIC ArcFox Alpha T5 с "космическим" дизайном составит конкуренцию Volkswagen ID.4. Это достаточно современная модель, которую выводят на рынок по хорошей цене.

На сайте NetCarShow появились фото китайского электромобиля BAIC ArcFox Alpha T5 2024 года. В длину новый кроссовер достигает 4690 мм при колесной базе в 2845 мм, высота равна 1650 мм, а ширина – 1936 мм. По габаритам это типичный представитель сегмента кроссоверов С-класса.

Довольно эффектный дизайн выполнен в духе современного китайского автопрома с нарочито футуристичными решениями и обилием "напряженных" линий. При этом заметно и некоторое сходство с автомобилями VW Group, в конкретном случае – с кроссоверами Cupra, которые вытесняют модели SEAT.

На выбор покупателям предложат моторы мощностью 252 и 272 л.с. В зависимости от модификации батареи обеспечат запас хода на уровне 520 и 660 км. Это данные спецификаций производителя, поэтому реальные показатели в лучшем случае окажутся в 1,5 раза меньше.

Цена BAIC ArcFox Alpha T5 – от 30 000 долларов. Это немного за электрический кроссовер с современным оснащением, но тот же Volkswagen ID.4 в Китае стоит меньше.

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