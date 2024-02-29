Недорогого соперника Toyota RAV4 от Nissan показали в сети. Фото

Один из наиболее недорогих кроссоверов Nissan – это знаменитая модель Qashqai, которая на рынке выступает против Toyota RAV4. Автомобиль 2024 года готовят к модернизации. В сети на фото показали возможный дизайн автомобиля.

Актуальное поколение модели производят с 2021 года. На момент дебюта рестайлингового автомобиля кроссоверу исполнится три года. Подходящий срок для промежуточной модернизации. В Carscoops показали свой вариант дизайна нового Nissan Qashqai, который подготовили с учетом доступной на данный момент информации о кроссовере.

Элементы, которые подвергнут замене или переработке, – это фары, центральная решетка, передний и задний бамперы. Стоит ожидать новых колесных дисков и расширенную гамму цветов кузова.

Небольшие изменения произойдут в салоне Nissan Qashqai. Производитель наверняка предложит обновленный информационно-развлекательный комплекс на увеличенном центральном мониторе.

Силовые установки будут электрифицированы. В гамме останутся моторы объемом 1,3 л мощностью 138 и 156 л.с. Также сохранят гибридную модификацию Nissan Qashqai e-Power с отдачей 190 л.с.

OBOZ.UA уже показывал ранее новый кроссовер Hyundai бюджетного сегмента.