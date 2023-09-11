Китайцы показали дальнобойный электрокар в два раза дешевле Tesla. Фото

Новый электромобиль Geely Geometry G6 – бюджетный соперник Tesla Model 3, который в два раза дешевле. Производитель заявляет большой запас хода, однако под видом новой модели позиционируют старую машину.

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О дешевом китайском электрокаре сообщает CarNewsChina. В основе машины – седан Geely Geometry A, который появился еще в 2019 году как "прорывной" электромобиль из КНР. Кажется, именно тогда вошло в обиход выражение "убийца Tesla" – настолько многообещающим был автомобиль.

Машину активно рекламировали в крупнейших мировых автомобильных СМИ и, конечно, планировали продавать в Европе и США. Но Geometry A так и не вышел за пределы Китая и совсем не запомнился как один из лучших электрических автомобилей, как его позиционировал производитель.

Теперь показали модернизированный вариант под именем G6. У него измененные бамперы и светотехника, другой дизайн колесных дисков.

На выбор доступны силовые установки мощностью 136 л.с. и 204 л.с. Батарейных блоков тоже предлагают два – емкостью 46 и 53 кВтч. Производитель заявляет о подозрительно высоком запасе хода 410 и 500 км соответственно.

Цена Geely Geometry G6 – от 16 500 долларов.

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