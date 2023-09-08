Доступный электромобиль Xiaomi с хорошей ценой приблизился к покупателям. Фото

Новый электромобиль Xiaomi MS11 из Китая – первое четырехколесное транспортное средство известного производителя потребительской электроники. В доступности новинку можно сравнить со знаменитыми смартфонами Xiaomi. Позволить себе новый MS11 смогут многие автомобилисты.

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Как стало известно CarNewsChina, новый Xiaomi MS11 2024 модельного года уже отправили в производство. На данный момент собирают по 50 экземпляров каждую неделю. Это немного, партия тестовая. Стандартная процедура перед полноценным запуском конвейера и доводки производственных образцов.

В дальнейшем планируют производить по 150 000 машин ежегодно. Цена Xiaomi Modena (ожидаемое коммерческое название) в базовой версии – 27 500 долларов. Стоимость приятно удивляет на фоне конкурентов, которые могут обойтись в 1,5-2 раза дороже. В числе таковых – Tesla Model 3.

Самый дешевый вариант автомобиля получит батарею BYD неназванной емкости. Запас хода неизвестен, однако топовый вариант с блоком емкостью 101 кВтч обеспечит дальность хода 800 км. Также предложат вариант на 600 км.

Дизайн седана сделали очень современным и элегантным. Такая внешность позволит модели оставаться актуальной несколько лет.

Ранее Xiaomi принимала участие в разработке электрокаров. Но это всегда было в рамках коллаборации с разными автомобилестроительными брендами и стартапами. Теперь же на рынок готовят выход модели под собственным именем. Полноценное производство Xiaomi Modena наладят в начале 2024 года.

OBOZREVATEL ранее сообщал о китайском гибридном седане, который получил большой запас хода на электричестве.