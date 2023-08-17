Китайцы показали бюджетного соперника Tesla Model Y. Фото

Новый китайский электрический кроссовер BYD Song L показали на фото. Автомобиль будет соперничать с Tesla Model Y, хотя в сравнении с американской машиной новинку можно назвать бюджетной.

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Новый китайский электромобиль BYD Song L 2024 модельного года показали на CarNewsChina. Это довольно крупный кроссовер, который выглядит эффектно. Но все не так однозначно.

Дизайн, как всегда в случае с китайскими автомобилями, вторичный. Хотя бы электрокроссовер не похож непосредственно на Tesla Model Y, с которой собрался соперничать. Но есть много визуальных мотивов похожего по размеру и позиционированию Kia EV6. Даже есть что-то от Koenigsegg Gemera.

Длина Song L составляет 4840 мм при колесной базе в 2930 мм, ширина – 1950 мм, а высота равна 1560 мм. В таком крупной кузове с длинной колесной базой должен получиться просторный салон, правда, его пока не показывают.

Также держат в секрете и характеристики модели. Но известно, что стартовая цена BYD Song L составит 27 600 долларов.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о самых доступных электрокарах 2023 года, которые можно купить новыми.