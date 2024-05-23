Китайцы отправили в продажу большой кроссовер в два раза дешевле Дастера

Новый кроссовер BAIC BJ30 2 поколения из Китая недавно представили официально. А теперь модель отправили в продажу. Главный козырь предсказуем – очень низкая цена. Автомобиль оказался в два разе дешевле Рено Дастер.

При этом бюджетная модель намного крупнее и сопоставима по размерам с Hyundai Santa Fe. Детали о новинке сообщает CarNewsChina.

Дизайн BAIC BJ30 сделали брутальным и грубым, как у популярных современных внедорожников. В то же время китайский кроссовер никого не копирует, поэтому выглядит вполне приятно.

Длина кузова составляет 4730 мм при колесной базе в 2820 мм, ширина равна 1910 мм, а высота – 1757 мм. Довольно крупная машина.

Под капотом установлен бензиновый двигатель объемом 1,5 л мощностью 188 л.с. Он сочетается с 8-ступенчатой автоматической КПП в составе передне- или полноприводной трансмиссии на выбор.

Несмотря на современный дизайн и крупные габариты, новый BAIC BJ30 получился дешевым. Стартовая цена базовой модели – 13 800 долларов. Хотя ожидалось, что минимальная цена составит 17 000 долларов. В линейке появится и гибридный вариант на 409 сил, но такой кроссовер окажется дороже.

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