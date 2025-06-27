Kia сделала свой популярный кроссовер намного дешевле. Фото

Популярный недорогой кроссовер Kia Seltos нравится покупателям благодаря приятной цене, достаточной практичности и современному оснащению. В 2025 году этот автомобиль сделали намного дешевле.

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Подробности стали известны Motor1. Сообщается, что цена Kia Seltos 2025 года теперь стартует с 25 000 долларов. Модель стала сразу на $1000 дешевле – это существенная сумма для бюджетного автомобиля.

Производитель упростил отделку и оснащение Kia Seltos, чтобы сделать модель доступнее. Это новая базовая комплектация с передним приводом. Тем временем к премьере готовят Kia Seltos 2 поколения.

Автомобиль готов почти полностью. Ожидается, что продажи начнутся в 2026 году. Дизайн еще скрывают, но важная информация уже известна. Машина получит более строгий дизайн с геометричными гранями, которые присущи новым моделям Kia. Это отличает новинку от предшественника.

Такой силуэт выбрали не только ради брутальной внешности, но и для обеспечения комфорта и максимальной практичности в салоне Kia Seltos. Судя по всему, кроссовер станет немного крупнее и просторнее, но сохранит доступность. В линейке предложат бензиновые двигатели и гибридный вариант.

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