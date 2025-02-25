Kia раскрыла подробности о новой недорогой модели. Фото

Долгожданная модель Kia EV4 2026 модельного года наконец-то рассекречена. Хотя о машине пока известна не вся информация. Тем не менее, производитель раскрыл очередную интересную подробность.

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Новый Kia EV4 – электрокар размером с VW Golf и Skoda Octavia. Машину показали на официальных фото. А Carscoops стало известно о необычном оснащении Kia EV4. Все модификации модели получат имитацию механической КПП с подрулевыми переключателями – как у электрокара Hyundai Ioniq 5 N.

Производитель подготовил разные варианты Kia EV4 – в кузове седан и универсал. Хотя концепт EV4 ранее показывали только как седан, но в стиле кроссовера. Впрочем, такую стилистику серийный автомобиль сохранил.

За счет новой модели компания расширит линейку своих электрокаров. В ней пока доминируют кроссоверы, но, выходит, новый Kia EV4 покупателям предложат в двух кузовах на выбор.

Ожидается, что в движение новый электрокар Kia EV4 будет приводить 204-сильная установка. Покупатели смогут выбрать батарейные блоки емкостью от 58 до 81 кВтч. То есть можно рассчитывать на запас хода около 600 км в топовом варианте. В продаже – по ориентировочной цене 35 000 долларов.

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