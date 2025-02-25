Долгожданный бюджетный внедорожник Toyota готовят к премьере: что о нем известно

После премьеры внедорожника Toyota Land Cruiser 250 Prado, японская компания заинтриговала появлением более дешевой машины. О бюджетном внедорожнике уже многое известно, его готовят к премьере.

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Новый внедорожник Toyota FJ станет самой дешевой моделью Land Cruiser. Подтвержденной информации о названии модели на данный момент нет. Но по данным Carscoops, японская компания зарегистрировала новое название Toyota Land Cruiser FJ.

Возможно, это имя как раз для компактного внедорожника. Ожидается, что маленький Toyota Land Cruiser официально рассекретят до конца 2025 года. Хотя ранее премьеру готовили на 2024 год.

Автомобиль станет преемником Toyota FJ Cruiser, который сняли с производства около 10 лет назад. Сообщается, что новый автомобиль получит как двигатели внутреннего сгорания классической конструкции, так и гибридные модификации. Ориентировочная цена Toyota Land Cruiser FJ – от 25 000 долларов.

Очевидно, что Toyota хочет превратить линейку Land Cruiser в имиджевый суббренд, как это сделали в Land Rover с моделями Range Rover – все начиналось с одной машины, теперь их в линейке четыре.

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