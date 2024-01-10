Kia показала несколько новых недорогих автомобилей. Фото

Kia продемонстрировала свои намерения доминировать в сегменте легкого коммерческого транспорта и показала несколько недорогих автомобилей для этой ниши. Такие модели помогут компании расширить линейку.

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Детали сообщили на сайте Kia. PV1, PV5 и PV7 – целая линейка автомобилей, которые намекают на будущее доступных моделей коммерческого сегмента корейского производителя.

Конечно, акцент сделали на электрических силовых установках. Все же это автомобили следующего поколения, и будущее многие автомобильные компании видят именно таким.

Но конструкторы придумали кое-что еще. На примере Kia PV5 авторы продемонстрировали модульную систему. Благодаря этому с помощью специальных компонентов, креплений и магнитов можно изменить как внешность машины, так и ее функциональное назначение.

Речь идет о фургонах разного размера, грузовых платформах или вообще шасси для установки любого оборудования – все на одной и той же платформе с кабиной для водителя. Вероятно, у Kia действительно есть планы выпустить в продажу похожие машины.

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