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Самые ожидаемые недорогие автомобили 2024 года: что появится в продаже

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
489
Citroen e-C3 2024

Новые автомобили постоянно дорожают. Но на их фоне бюджетный сегмент продолжает расти. Это значит, что в 2024 году стоит ждать в продаже новые недорогие автомобили.

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OBOZ.UA показывает список доступных новых моделей автомобилей 2024 года, которые готовятся к дебюту на рынке. Цены начинаются приблизительно с 15 000 долларов на самые дешевые модели.

Самые ожидаемые дешевые машины 2024 года:

  • Citroen C3;
  • Dacia Duster;
  • Dacia Spring;
  • Fiat Panda;
  • Fiat Topolino;
  • Kia Picanto;
  • Opel Crossland;
  • Renault 5;
  • Renault Captur;
  • Skoda Kamiq;
  • Skoda Scala;
  • Suzuki Swift.
Dacia Duster

Citroen C3 возвращает действительно дешевые автомобили в линейку французского производителя. Это касается в том числе электрической модификации модели.

Dacia Duster – одна из наиболее ожидаемых моделей как бюджетного сегмента, так и всего рынка в целом. Долгожданный кроссовер уже представили официально в 3 поколении.

Suzuki Swift – аккуратный японский городской автомобиль, который отлично выглядит. Модель получила гибридную силовую установку от Toyota.

Ранее OBOZ.UA показывал новый VW, который рассекретили до премьеры.