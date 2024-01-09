Самые ожидаемые недорогие автомобили 2024 года: что появится в продаже
Новые автомобили постоянно дорожают. Но на их фоне бюджетный сегмент продолжает расти. Это значит, что в 2024 году стоит ждать в продаже новые недорогие автомобили.
OBOZ.UA показывает список доступных новых моделей автомобилей 2024 года, которые готовятся к дебюту на рынке. Цены начинаются приблизительно с 15 000 долларов на самые дешевые модели.
Самые ожидаемые дешевые машины 2024 года:
- Citroen C3;
- Dacia Duster;
- Dacia Spring;
- Fiat Panda;
- Fiat Topolino;
- Kia Picanto;
- Opel Crossland;
- Renault 5;
- Renault Captur;
- Skoda Kamiq;
- Skoda Scala;
- Suzuki Swift.
Citroen C3 возвращает действительно дешевые автомобили в линейку французского производителя. Это касается в том числе электрической модификации модели.
Dacia Duster – одна из наиболее ожидаемых моделей как бюджетного сегмента, так и всего рынка в целом. Долгожданный кроссовер уже представили официально в 3 поколении.
Suzuki Swift – аккуратный японский городской автомобиль, который отлично выглядит. Модель получила гибридную силовую установку от Toyota.
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