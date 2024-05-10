Kia готовит к премьере доступный кроссовер – его показали в сети

Новый кроссовер Kia EV3 2024 года готовят к премьере. Недорогой автомобиль уже показали в сети. Известно, что модель получит привлекательную цену, если учитывать сегмент электромобилей.

Детали сообщили на сайте Motor1. Это самый дешевый электрокар, который корейская компания планирует отправить в продажу в 2024 году. Премьера состоится 23 мая.

Новая модель Kia EV3 ранее попадалась в ходе дорожных испытаний. Но дизайн не раскрывали. Однако известно, что машина будет очень похожа на концепт – скорее всего, новый Kia EV3 отправится в производство почти без изменений.

EV3 войдет в линейку других электрических кроссоверов (EV5 и EV9). Также ряд представлен хэтчбеком EV6, а скоро к моделям присоединится новый EV4, который рассекретили недавно.

Новый электрокроссовер Kia получил современный дизайн с эффектной наружной светотехникой и множеством пересекающихся плоскостей и геометричных линий на кузове.

В движение новый электрический Kia EV3 будут приводить батарейные блоки емкостью от 58 до 77 кВтч. То есть можно рассчитывать на запас хода около 500 км в топовом варианте. В продаже по ориентировочной цене 30 000 долларов. Главные соперники – Volvo EX30, Smart #1, Peugeot E-2008.

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