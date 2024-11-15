Kia готова показать свой новый недорогой кроссовер. Фото

Новый кроссовер Kia скоро покажут официально в ходе живой премьеры. Это модернизированный вариант популярной недорогой модели Sportage 2025 года. Автомобиль готов к дебюту.

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Об этом стало известно Carscoops. Интересно, что ранее новый Kia Sportage уже рассекретили после модернизации. Но в спецификации для Кореи, хотя в дизайне для глобального рынка изменений не ожидается.

Бюджетный кроссовер Kia Sportage наверняка снова станет очень популярной машиной с новым дизайном. Традиционно корейская компания смело экспериментирует с внешностью своих машин даже в рамках рестайлинга. Все именно так и вышло.

Новый Kia Sportage получил совсем другую переднюю часть. Заменили бамперы и наружную светотехнику, появились новые колесные диски.

Изменилось оформление салона Kia Sportage 2025. Обновили мультимедийную систему и увеличили мониторы. В линейке остались бензиновые варианты (146 и 180 л.с.) и несколько гибридных модификаций (234 и 265 л.с.).

В оснащении Kia Sportage 2025 модельного года появились сканер отпечатков пальцев, система полуавтономного движения и специальный режим Baby&Toddler, отличающийся плавностью хода. Цена Kia Sportage на домашнем корейском рынке – от 20 600 долларов. Но на глобальном рынке автомобиль окажется дороже.

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