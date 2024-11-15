Новая модель Nissan удивила габаритами и низкой ценой. Фото

Nissan готовит к выходу на рынок несколько доступных моделей. Одна из таких машин – новый седан с крупными габаритами и удивительно низкой ценой. В компании хотят сделать этот автомобиль очень популярным.

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Детали стали известны Motor1. Сегмент EV начал сжиматься по всему миру, но в Китае этот сектор все еще чувствует себя уверенно. Рынок, подпитываемый местными производителями, которым оказалось намного легче создавать электрокары в сравнении с ДВС, готов принять еще одну модель.

Новый седан Nissan N7 удивил своим форматом. Компания не стала в очередной раз создавать электрический кроссовер. Не смотря на то, что новинка основана на концепте Nissan Epoch, дизайн отошел достаточно далеко от первоначальной задумки.

По этой причине автомобиль трудно безошибочно идентифицировать именно как Nissan. Еще одна неожиданность – размеры. Крупный седан вытянулся на 4930 мм в длину при колесной базе в 2915 мм.

Характеристики электрического Nissan N7 пока держат в секрете. Он должен отправиться в продажу в 2025 году по ориентировочной цене до 25 000 долларов, чтобы сразиться с новой Mazda EZ-6 на китайском рынке.

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