Кому разрешено движение с самой высокой скоростью: тест на знание ПДД

Соблюдение установленных скоростных ограничений за рулем важно не только для избежания штрафов, но и для сохранения безопасности всех участников дорожного движения. Но всегда ли водители хорошо ориентируются в том, где именно и до какого предела разрешено разгоняться в соответствии с ПДД?

Проверить собственные знания предлагает тест от YouTube-канала "За! Правилами". В нем необходимо определить, кто из участников конкретной дорожной ситуации имеет право двигаться с наибольшей разрешенной скоростью.

На иллюстрации к заданию изображен мопед, который движется в одном направлении с автобусом. На лобовом стекле автобуса установлен знак "Дети". Навстречу им едет легковой автомобиль. Вопрос простой: кто из водителей в этой ситуации может развить наибольшую скорость? Предложены четыре варианта ответа:

водитель автобуса; водитель красной легковушки; водитель мопеда; для всех участников максимальная скорость одинакова.

Прежде всего обратим внимание, что все транспортные средства движутся прямо. Теперь рассмотрим каждое из них по отдельности.

Легче всего определить допустимую скорость для легкового автомобиля. На его заднем стекле размещен специальный знак, информирующий о максимальной скорости движения. Такой знак устанавливают либо на транспорте с техническими ограничениями, либо на авто, которыми управляют водители со стажем до двух лет. В этой ситуации разрешенная скорость составляет 70 км/ч – этот показатель берем за основу.

Далее проанализируем мопед и автобус. Для них применяется один и тот же пункт действующих Правил дорожного движения – пункт 12.6. Он определяет скоростные ограничения вне населенных пунктов и на дорогах, обозначенных знаком 5.51. Согласно ему:

автобусы, перевозящие организованные группы детей, мотоциклы и легковые автомобили с прицепами могут двигаться со скоростью не более 80 км/ч;

мопеды и грузовые автомобили с людьми в кузове – не быстрее 60 км/ч.

В нашей задаче автобус осуществляет перевозку детей, что подтверждается соответствующим знаком, и движется вне населенного пункта. Следовательно, ему разрешено ехать со скоростью до 80 км/ч. Мопед в этих же условиях ограничен скоростью 60 км/ч. Легковушка, как уже отмечалось, не имеет права превышать 70 км/ч.

Таким образом, сравнив все допустимые значения, получаем очевидный вывод: наибольшая разрешенная скорость в этой ситуации – у водителя автобуса. Именно этот вариант и является правильным ответом в тесте.

