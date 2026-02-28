Какой вариант разворота разрешен? Тест на знание ПДД

Хотя разворот на дороге – маневр не запрещенный, выполнять его нужно с максимально четким соблюдением требований ПДД. Ведь разворот создает едва ли не больше всего рисков для всех участников движения.

Видео дня

Но сможете ли именно вы сделать все правильно и ничего не нарушить? Проверить себя поможет тест, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". В нем вам нужно посмотреть на картинку с синим авто, водитель которого планирует развернуться на перекрестке, и выбрать траекторию – 1 или 2 – которая разрешена ему. Варианты ответа здесь следующие:

разрешен вариант разворота 1; разрешен вариант разворота 2; оба варианта разрешаются; оба варианта запрещаются.

Итак, наш водитель из условий задачи готовится к развороту и включил соответствующий световой указатель – за это можем его похвалить, забывать этот сигнал не годится. Развернуться он может по ближней (2) и дальней (1) дуге. Основная разница между ними заключается в том, что первый вариант предусматривает пересечение дорожной разметки, а второй – нет.

Разметкой при этом является двойная сплошная линия. Правда, в месте разворота она становится сплошной с прерывистой именно со стороны водителя синего автомобиля. Это означает, что с его стороны такую разметку пересекать правилами разрешается.

Но ключевой нюанс заключается в том, что на обратном пути при развороте водитель вынужден будет первой пересекать уже сплошную линию. А так делать нельзя. Собственно, разметка на этом перекрестке нанесена именно таким образом как раз для того, чтобы не позволять водителям поворачивать налево с перекрещиваемой дороги. Это ограничение дублируется также знаком, который висит на столбе дальше от водителя. Итак, траектория 1 для водителей в этой ситуации однозначно запрещается.

Что касается варианта 2, то никаких ограничений для разворота таким образом у водителя нет. Это не запрещают ни знаки, ни разметка, а значит данный вариант водитель выбрать может – он при этом ничего не нарушит. Правильным вариантом ответа на эту задачу является второй.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по ПДД, в которой нужно было определить, может ли водитель желтого авто повернуть направо.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.