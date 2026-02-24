Может ли желтое авто повернуть направо? Тест для водителей

Регулярное прохождение тестов по Правилам дорожного движения формирует внимательность и учит быстро анализировать дорожную обстановку. Особенно полезны ситуационные тесты, моделирующие реальные условия на перекрестках.

Они позволяют лучше понять действие дорожных знаков и сигналов светофора. Предложенный тест – пример проверки практического мышления и знания конкретных норм ПДД. Попробуйте определить, может ли водитель желтого авто повернуть направо.

Разрешается ли водителю желтого автомобиля повернуть направо в этой ситуации?

разрешается; разрешается при условии предоставления преимущества в движении другим транспортным средствам; запрещается.

Объяснение

Имеем перекресток, к которому подъехали два автомобиля. Оба водителя намерены повернуть направо и включили соответствующие указатели поворота. Водитель красного автомобиля находится в крайней правой полосе, а водитель желтого – в крайней левой.

Дорожный знак 5.16 "Направления движения по полосам" разрешает поворот направо с обеих полос. Кроме того, водителю желтого автомобиля этот знак также позволяет двигаться прямо.

На перекрестке установлен светофор, на котором сейчас горит красный сигнал. Однако дополнительно есть табличка белого цвета с зеленой стрелкой, указывающей направо. Она позволяет движение в указанном направлении даже при красном сигнале.

Очевидно, что водитель красного автомобиля может выполнить поворот направо. Но имеет ли такое право водитель желтого автомобиля, который находится в левой полосе?

Обращаемся к пункту 8.7.3 Правил дорожного движения. В нем указано, что зеленая стрелка на табличке, установленной на уровне красного сигнала светофора с вертикальным расположением сигналов, разрешает движение в указанном направлении при включенном красном сигнале только с крайней правой полосы и при условии предоставления преимущества другим участникам движения, которые движутся на разрешенный сигнал.

То есть стрелка разрешает поворот направо только с правой полосы и обязывает водителя уступить дорогу другим транспортным средствам.

Следовательно, с левой полосы водителю желтого автомобиля поворот направо в данной ситуации запрещается. Ему следует дождаться зеленого сигнала основной секции светофора и уже тогда выполнить поворот, поскольку знак 5.16 это позволяет.

Правильный ответ – вариант № 3.

