Какой правильный порядок разъезда? Тест по ПДД

Тесты по правилам дорожного движения помогают лучше понять логику поведения на дороге. Такие задания учат внимательно оценивать ситуацию, обращать внимание на знаки, сигналы светофора, траектории движения и действия других водителей.

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Особенно полезны задачи на порядок разъезда, ведь именно на перекрестках чаще всего возникают сомнения и опасные ошибки. Регулярное прохождение таких тестов тренирует скорость мышления и помогает увереннее действовать за рулем. Поэтому определите правильный порядок разъезда.

Какой правильный порядок разъезда в этой ситуации?

Трамвай, красное авто, зеленое. Трамвай, зеленый, красный. Красный, трамвай, зеленый. Зеленый, трамвай, красный. Красный, зеленый, трамвай. Зеленый, красный, трамвай.

Объяснение

Итак, мы имеем перекресток, к которому подъехали три транспортных средства. Трамвай поворачивает направо, красный автомобиль проезжает прямо, а зеленый выполняет разворот. Перекресток оборудован светофорами, а значит является регулируемым.

Водители всех транспортных средств имеют право продолжить движение, поскольку легковым автомобилям горит зеленый сигнал светофора, а трамваю – красный, но стрелочка в дополнительной секции позволяет выполнить поворот направо.

Давайте сначала разберемся с трамваем. Для этого откроем пункт 16.9 Правил дорожного движения. Здесь сказано, что при движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений.

В соответствии с этим пунктом водитель трамвая должен уступить дорогу обоим легковым автомобилям и проедет перекресток последним.

Теперь давайте выясним, кто проедет первым, а кто вторым. Для этого обратимся к пункту 16.6, где указано, что, поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо.

Водитель зеленого автомобиля, разворачиваясь, должен пропустить красное авто, которое проезжает прямо.

Итак, правильный вариант №5: красное авто, зеленое авто, трамвай.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест, в котором нужно было определить, как водитель должен повернуть налево, чтобы заехать на АЗС.

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