Какой порядок разъезда правильный? Тест на знание ПДД

Перекрестки являются участками любой дороги, где риск аварийности возрастает в разы. Именно поэтому важно соблюдать требования ПДД во время их проезда очень тщательно.

Получится ли у вас разъехаться на пересечении дорог в полном соответствии с Правилами, можно проверить с помощью теста от YouTube-канала "За! Правилами". В этой задаче мы видим перекресток, к которому одновременно подъехали три авто: желтое сигнализирует о повороте направо, водитель синего намерен повернуть налево, а красная машина едет прямо. В каком порядке они разъедутся? Варианты ответа здесь следующие:

красное авто вместе с желтым — синее; синее авто — красное вместе с желтым; желтый автомобиль — синий — красный; красный автомобиль — синий — желтый.

Первое, на что обращаем внимание всегда, это тип перекрестка. На нашем нет светофоров, а значит он является нерегулируемым. Однако на нем установлены знаки приоритета и знак 5.34 "Жилая зона". Водитель желтого авто как раз выезжает из этой зоны. Перед собой он при этом должен видеть знак 5.35 "Конец жилой зоны". В таком случае нужно руководствоваться пунктом 26.4 действующих ПДД, который обязывает водителей при выезде из жилой и пешеходной зоны уступать дорогу всем другим участникам дорожного движения. Это означает, что желтая машина точно должна уступить дорогу всем, в том числе синему авто, которое въезжает в зону знака 2.1 "Уступить дорогу".

Впрочем, этот знак тоже влияет на описанную ситуацию. Он обязывает водителя синей машины уступить дорогу красному авто. Которое, в свою очередь, находится на главной дороге – знак, указывающий на это, обращен к зрителю обратной стороной, но его можно узнать по ромбовидной форме.

Таким образом, в этой ситуации первой проедет красная машина, за ней – синяя, а последней двинется желтая. Правильным является вариант ответа под номером четыре.

