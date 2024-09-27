Какой из знаков не запрещает поворот налево? Тесты на знание ПДД
Теория и практика – залог получения достаточного опыта, чтобы уверенно чувствовать себя на дорогах. Ситуации бывают разные и иногда требуют мгновенной реакции. Поэтому важно регулярно обновлять знания ПДД, являющиеся основой безопасности для всех участников дорожного движения.
Предлагаем проверить себя интересным тестом. Посмотрите на изображение и определите, какой из знаков не запрещает поворот налево.
Какой из знаков не запрещает поворот налево?
- Знак 1;
- Знак 2.
Объяснение
Пункт 8.2 ПДД устанавливает, что дорожные знаки имеют преимущество перед дорожной разметкой и могут быть постоянными, временными и с изменяющейся информацией.
Знак 4.1 разрешает движение только прямо, но не запрещает поворот направо на прилегающие к дороге территории.
Знак 5.5 используется для обозначения дороги с односторонним движением.
Знак 5.5 не запрещает поворот направо или налево.
Напомним, что есть следующие виды дорожных знаков:
- предупредительные знаки;
- знаки приоритета, устанавливающие очередность проезда;
- запретные знаки, вводящие или отменяющие определенные ограничения в движении;
- приказные знаки – оказывают обязательные направления движения;
- информационно-указательные знаки – вводят или отменяют определенный режим движения;
- знаки сервиса
- уточняющие таблички к дорожным знакам.
Правильный ответ
Правильный ответ – 2: знак 5.5 не запрещает повороты.
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