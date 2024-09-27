Какой из знаков не запрещает поворот налево? Тесты на знание ПДД

Теория и практика – залог получения достаточного опыта, чтобы уверенно чувствовать себя на дорогах. Ситуации бывают разные и иногда требуют мгновенной реакции. Поэтому важно регулярно обновлять знания ПДД, являющиеся основой безопасности для всех участников дорожного движения.

Видео дня

Предлагаем проверить себя интересным тестом. Посмотрите на изображение и определите, какой из знаков не запрещает поворот налево.

Какой из знаков не запрещает поворот налево?

Знак 1; Знак 2.

Объяснение

Пункт 8.2 ПДД устанавливает, что дорожные знаки имеют преимущество перед дорожной разметкой и могут быть постоянными, временными и с изменяющейся информацией.

Знак 4.1 разрешает движение только прямо, но не запрещает поворот направо на прилегающие к дороге территории.

Знак 5.5 используется для обозначения дороги с односторонним движением.

Знак 5.5 не запрещает поворот направо или налево.

Напомним, что есть следующие виды дорожных знаков:

предупредительные знаки;

знаки приоритета, устанавливающие очередность проезда;

запретные знаки, вводящие или отменяющие определенные ограничения в движении;

приказные знаки – оказывают обязательные направления движения;

информационно-указательные знаки – вводят или отменяют определенный режим движения;

знаки сервиса

уточняющие таблички к дорожным знакам.

Правильный ответ

Правильный ответ – 2: знак 5.5 не запрещает повороты.

Также OBOZ.UA публиковал интересные и полезные тесты на проверку знаний ПДД:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.