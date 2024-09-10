Должен ли водитель дать дорогу двум другим автомобилям? Задания на знание ПДД

Движение по круговому перекрестку – особая ситуация на дороге. Именно поэтому такое движение регулируется отдельными положеними ПДД. Но хорошо ли вы их помните?

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Telegram-канал "А ты знаешь ПДД?" предлагает задачу на знание соответствующих требований. В ней нужно определить, должен ли водитель уже двигающегося по кругу зеленого авто дать дорогу двум заезжающим на него машинам.

Итак, по условиям задачи зеленый автомобиль выезжает на круг. С правой стороны к нему подъезжают красная и черная машины. Проанализируйте обстановку на дороге и скажите, должен ли водитель зеленого авто пропустить их, уступив дорогу. Вариантов ответа два:

да, водитель зеленого авто должен уступить дорогу; нет, водитель зеленого авто имеет в этой ситуации приоритет.

Чтобы правильно решить эту задачу, следует руководствоваться пунктом 16.12 действующих ПДД. Согласно ему, преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение и которые обозначены дорожным знаком 4.10 "Круговое движение", отдается транспортным средствам, которые уже двигаются по кругу.

Поскольку мы четко видим, что перекресток оборудован знаками 4.10, это означает, что водитель зеленого автомобиля имеет приоритет. А значит, он проедет первым и не должен будет уступать дорогу красному и черному автомобилям. Правильный вариант ответа – второй.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, где нужно было определить, какой автомобиль проедет перекресток последним.

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