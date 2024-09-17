Должен ли водитель уступить дорогу? Тест на знание ПДД

Вовремя уступать дорогу очень важно во время движения как по загруженным городским улицам, так и на трассе. Уверены ли вы, что помните все требования ПДД, регулирующие приоритет водителей?

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В TikTok-блоге "А ты знаешь ПДД?" была опубликована интересная задача на эту тему. Чтобы ответить на нее, нужно поставить себя на место водителя, оказавшегося в несколько усложненном положении.

Представьте, что вы едете за рулем машины, двигающейся по склону вверх. Вдруг замечаете перед собой в той же полосе сломанное авто с соответствующими знаками. Приближаясь к нему, вы видите, что навстречу вам едет еще одно транспортное средство. Нужно ли вам в этой ситуации дать ему дорогу?

Чтобы правильно ответить на этот вопрос, обратите внимание на знак "Крутой подъем", который стоит впереди вас. Действующие ПДД указывают, что он дает преимущество при разъезде тем транспортным средствам, которые двигаются вверх. В указанной ситуации это именно вы.

При этом не важно, в чьей полосе возникло препятствие. Знак четко указывает, что приоритет имеет движущееся вверх авто. Таким образом, вы уступать дорогу в указанных обстоятельствах не должны.

Ранее OBOZ.UA публиковал запутанную задачу на знание правил приоритета при пересечении перекрестка.

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