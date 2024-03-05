Какой дорожный знак запрещает остановку: задачи по ПДД

Знание и неукоснительное соблюдение правил дорожного движения поможет избежать аварийных ситуаций. Регулировка движения осуществляется с помощью дорожных знаков, разметки, светофоров, а также регулировщиками. ПДД устанавливают, что знаки имеют преимущество перед дорожной разметкой и могут быть постоянными, временными и с изменяющейся информацией.

Итак, попробуйте проверить свои знания ПДД и пройти быстрый и интересный тест. На рисунке изображены знаки – какой из них запрещает остановку транспортных средств?

Знаки устанавливаются по обе стороны дороги, на стороне, соответствующей направлению движения. Согласно ПДД, для улучшения восприятия дорожных знаков они могут быть размещены над проезжей частью. Важно также не путаться с приоритетами: сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков (п.8.3). Кроме того, сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета.

Удалось ли вам определить, какой из знаков запрещает остановку транспортных средств?

Правильный ответ – дорожный знак 3.34 "Остановка запрещена".

Этот знак запрещает остановку и стоянку транспортных средств, за исключением такси, совершающего посадку или высадку пассажиров (или разгрузку или погрузку груза). Действие знака не распространяется на транспортные средства, следующие по установленным маршрутам.

Если под этим знаком есть табличка 7.18, действие знака не распространяется на водителей с инвалидностью, управляющих мотоколяской или автомобилем, обозначенными опознавательным знаком "Водитель с инвалидностью", а также на водителей, перевозящих пассажиров с инвалидностью, при наличии документов, подтверждающих инвалидность пассажиров (кроме пассажиров по явным признакам инвалидности).

Зона действия знака ограничена от места его установления до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах, где нет перекрестков, – до конца населенного пункта. При этом действие знака не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах пересечения (примыкания) с полевыми, лесными и другими дорогами без покрытия, перед которыми не установлены знаки приоритета.

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