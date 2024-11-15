Какое авто выбрать на зиму: список самых удачных моделей

Зима – это период, когда автомобилисты сталкиваются с особыми вызовами, такими как заснеженные дороги и скользкие обочины. Выбрать транспортное средство, способное обеспечить безопасность и комфорт, очень важно.

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Согласно данным Torque News, среди лучших зимних авто оказались несколько моделей Subaru, которые по своим характеристикам способны справиться даже с экстремальными погодными условиями.

Ключевая роль клиренса

Одним из важных критериев для зимнего авто является дорожный просвет. По данным US News, внедорожники, такие как Subaru Forester, Outback и Crosstrek, имеют просвет до 9,4 дюйма, что позволяет с легкостью преодолеть снежные препятствия. Автомобили с таким просветом лучше подходят для зимних условий, поскольку снижают риск застрять в глубоком снегу. Именно поэтому модели из семейства Subaru часто выбирают для вождения в сложных погодных условиях.

Лидеры среди зимних авто

В рейтинге лучших авто для зимней езды US News отмечает несколько моделей. Subaru Outback получил высокие оценки за стандартный полный привод и превосходную безопасность, что делает его фаворитом среди зимних транспортных средств. Forester также отмечен за удобную посадку, позволяющую водителю держать под контролем ситуацию на дороге даже во время сильных снегопадов. Среди других рекомендованных моделей - Jeep Grand Cherokee и Volvo XC40, которые тоже имеют высокий дорожный просвет и адаптированы к сложным дорожным условиям.

Всегда ли внедорожники лучше?

Хотя внедорожники с высоким клиренсом и полным приводом обычно считаются лучшими для зимних дорог, некоторые универсалы, такие как Subaru Outback, также являются эффективными. Благодаря своим техническим характеристикам этот универсал обладает всеми преимуществами внедорожника, обеспечивая комфортную и стабильную езду. В частности, клиренс Outback в версии Wilderness достигает 9,4 дюйма, что является одним из самых высоких показателей в своем классе.

Популярные модели 2024–2025

В рейтинг лучших зимних авто входят также новые модели 2024-2025 годов, в том числе Subaru Crosstrek, Volvo S90, Hyundai Tucson и Kia Telluride. Эти модели отличились высокой надежностью, что позволяет водителям чувствовать себя уверенно даже на сложных зимних маршрутах. Hyundai Tucson и Kia Telluride получили одни из самых высоких оценок - 9,1 и 9,4 соответственно, за свою способность справляться с непогодой.

Топовые модели для зимней езды

В списке лучших зимних автомобилей Subaru Outback и Subaru Forester получили высокие оценки благодаря функциональности и безопасности. К ним присоединяются Volvo XC40 и Mercedes-Benz E-Class, которые обеспечивают высокую производительность на снегу. Subaru Ascent, с тремя рядами сидений и клиренсом в 8,7 дюйма, является идеальным выбором для семей, нуждающихся в дополнительном пространстве.

Рейтинг лучших авто для зимы по отчету US News Autos

2024 Subaru WRX - Итоговая оценка: 8,2/10 2024 Jeep Grand Cherokee - Итоговая оценка: 8,7/10 2025 Volvo XC40 – Итоговая оценка: 9,0/10 2025 Subaru Outback - Итоговая оценка: 9,0/10 2024 Volvo S90 – Итоговая оценка: 8,8/10 2024 Subaru Ascent - Итоговая оценка: 8,8/10 2024 Audi A4 Allroad - Итоговая оценка: 9,4/10 204 Ford Bronco Sport - Итоговая оценка: 8,8/10 2025 Subaru Forester - Итоговая оценка: 8,6/10 2025 Honda Ridgeline - Итоговая оценка: 9,0/10 2024 Subaru Crosstrek - Итоговая оценка: 8,9/10 2024 Hyundai Tucson - Итоговая оценка: 9,1/10 2024 Mercedes-Benz E-Class - Итоговая оценка: 9,2/10 2025 Kia Seltos - Итоговая оценка: 9,1/10 2024 Kia ​​Telluride - Итоговая оценка: 9,4/10 2025 Subaru Outback

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