Лучшие авто для молодых водителей до $10 тысяч: удачные модели
Каждый человек рано или поздно встает перед вопросом, а не время ему получить водительские права. Для родителей тинейджера в этот момент возникает вопрос, какой автомобиль приобрести для первого опыта ребенка за рулем?
Разобраться в этом помогает издание Parents.com. Его эксперты назвали критерии, которые следует учитывать при выборе первого авто. А также указали на 5 лучших автомобилей, отвечающих этим критериям и при этом стоящих менее 10 000 долларов. Впрочем, следует учесть, что все цены указаны для рынка США.
На что обратить внимание, покупая первый автомобиль
Конечно, первым номером в списке идет безопасность. По данным американского Института страхования безопасности дорожного движения (IIHS), подростки водят меньше, чем почти все другие категории водителей, за исключением самых старших. При этом количество аварий и смертей, когда за рулем тинейджеры статистически выше.
Так IIHS сообщает, что уровень аварий среди водителей в возрасте 16-19 лет почти в четыре раза превышает уровень среди водителей в возрасте от 20 лет. Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) сообщает, что автомобильные аварии являются основной причиной смерти среди 15–18-летних детей в Соединенных Штатах.
Итак, выбирая первую машину неопытному водителю, принципиально выбрать модель с надежными подушками безопасности. Также ищите машину с системой контроля устойчивости и контроля тяги. А еще родителям рекомендуется обращать внимание на такие вещи, как антиблокировочная система тормозов, предупреждение о лобовом столкновении, мониторинг слепых зон и некоторые другие функции помощи водителю. Среди них можно выделить:
- наружные зеркала с указателями поворота;
- светодиодные фары и задние фонари;
- автоматический дальний свет;
- помощь при старте на подъеме;
- информационно-развлекательная система с распознаванием голоса;
- подушки безопасности, количеством не менее шести;
- автоматическое включение/выключение фар;
- камеры обзора на 360 градусов.
Лучшие авто стоимостью до 10 000 долларов
На американском рынке можно найти 5 моделей автомобилей, максимально отвечающих этим требованиям. Так что они станут действительно удачным выбором для молодого водителя.
Mazda 3 2014 года
Toyota Corolla 2013 года
Toyota RAV4 2009 года
Honda Element 2010 года
Toyota Avalon 2011 года
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