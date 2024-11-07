Лучшие авто для молодых водителей до $10 тысяч: удачные модели

Каждый человек рано или поздно встает перед вопросом, а не время ему получить водительские права. Для родителей тинейджера в этот момент возникает вопрос, какой автомобиль приобрести для первого опыта ребенка за рулем?

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Разобраться в этом помогает издание Parents.com. Его эксперты назвали критерии, которые следует учитывать при выборе первого авто. А также указали на 5 лучших автомобилей, отвечающих этим критериям и при этом стоящих менее 10 000 долларов. Впрочем, следует учесть, что все цены указаны для рынка США.

На что обратить внимание, покупая первый автомобиль

Конечно, первым номером в списке идет безопасность. По данным американского Института страхования безопасности дорожного движения (IIHS), подростки водят меньше, чем почти все другие категории водителей, за исключением самых старших. При этом количество аварий и смертей, когда за рулем тинейджеры статистически выше.

Так IIHS сообщает, что уровень аварий среди водителей в возрасте 16-19 лет почти в четыре раза превышает уровень среди водителей в возрасте от 20 лет. Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) сообщает, что автомобильные аварии являются основной причиной смерти среди 15–18-летних детей в Соединенных Штатах.

Итак, выбирая первую машину неопытному водителю, принципиально выбрать модель с надежными подушками безопасности. Также ищите машину с системой контроля устойчивости и контроля тяги. А еще родителям рекомендуется обращать внимание на такие вещи, как антиблокировочная система тормозов, предупреждение о лобовом столкновении, мониторинг слепых зон и некоторые другие функции помощи водителю. Среди них можно выделить:

наружные зеркала с указателями поворота;

светодиодные фары и задние фонари;

автоматический дальний свет;

помощь при старте на подъеме;

информационно-развлекательная система с распознаванием голоса;

подушки безопасности, количеством не менее шести;

автоматическое включение/выключение фар;

камеры обзора на 360 градусов.

Лучшие авто стоимостью до 10 000 долларов

На американском рынке можно найти 5 моделей автомобилей, максимально отвечающих этим требованиям. Так что они станут действительно удачным выбором для молодого водителя.

Mazda 3 2014 года

Toyota Corolla 2013 года

Toyota RAV4 2009 года

Honda Element 2010 года

Toyota Avalon 2011 года

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