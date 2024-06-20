Японцы создали бюджетный внедорожник с крутым дизайном. Фото

Daihatsu Taft является очень практичным автомобилем формата кей-каров. Это накладывает ограничения на габариты кузова и объем двигателя. Но теперь бюджетный внедорожник из Японии стал намного круче.

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Детали стали известны Carscoops. Известный дешевый Daihatsu Taft LA90 с помощью пакета доработок превратили в уменьшенную копию классических американских внедорожников, которые обладали характерным стилем. Компания Damd разработала пакет визуальных модификаций.

Маленький японский внедорожник получил название Damd Daihatsu Taft 80's Side Kick. Отсылка в названии к моделям 80-х годов очевидна.

В комплект доработок входят передняя фальшрадиаторная решетка, другой передний бампер, декор и наклейки на кузове. Также автомобиль получил стильные колесные диски и покрышки для бездорожья.

Стоимость тюнинга Damd Daihatsu Taft 80's Side Kick – 2020 долларов. Техническая часть внедорожника осталась без изменений.

Напомним, как ранее сообщал OBOZ.UA, к премьере готовится новый большой кроссовер с практичным салоном на базе Duster 3 поколения.