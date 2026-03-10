Каким будет самый дешевый кроссовер Mercedes 2026 года. Фото

В 2026 году дебютирует новое поколение самого дешевого кроссовера Mercedes. Уже примерно известно, какой будет следующая модель GLA. Премьера автомобиля приближается.

Видео дня

Новый Mercedes GLA 2027 модельного года показывает Auto Express. Там подготовили свой вариант дизайна, который выполнили в актуальном корпоративном стиле на основе шпионских фото. Возможно, серийный кроссовер будет похож на этот проект.

Прототипы Mercedes GLA 2027 модельного года сейчас проходят дорожные испытания, поэтому официально дизайн держат в секрете.

Известно, что новый Mercedes GLA в топовом электрическом варианте получит 600-700 км запаса хода. Но предложат варианты и попроще. Привод – передний или полный в зависимости от модификации.

Кроме электрокара у нового GLA появятся гибридные варианты. Все благодаря современной платформе ММА, которая в равной степени поддерживает установку двигателя внутреннего сгорания и электрификацию.

OBOZ.UA уже сообщал недавно про очень дешевый и крупный электромобиль Toyota с эффектным дизайном.