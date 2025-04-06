Какие подержанные авто станут лучшим выбором в 2025 году: список

Приобретение нового автомобиля – это приятный, но дорогостоящий процесс, поэтому все больше покупателей обращают внимание на подержанные автомобили. Благодаря правильно подобранному варианту можно получить качественный автомобиль с прозрачной историей, малым пробегом и экономией средств.

Видео дня

Автомобильные эксперты GOBankingRates опросили специалистов отрасли, чтобы определить лучшие подержанные автомобили в 2025 году. Они проанализировали надежность, комфорт и выгодность покупки, а также рассказали, как найти лучшее предложение.

Надежные седаны и универсалы

Одним из самых лучших вариантов для города остается Mazda 3 (2019-2023 годов). Авто объединяет качественный салон с хорошими ходовыми характеристиками, а его цена стартует от 20 000 долларов (свыше 827 тыс. грн). Альтернативой может стать Toyota Corolla (2021-2023 годов), которая отличается экономичным расходом топлива, надежностью и стандартным адаптивным круиз-контролем.

Для ищущих премиальный седан без высоких затрат на обслуживание стоит обратить внимание на Lexus GS 350 (2013-2019 годов). Это конкурент BMW 5-Series, но с более низкими затратами на ремонт. Также стоит рассмотреть Honda Accord (2021-2023 годов) – автомобиль с отличным качеством сборки и низкой стоимостью эксплуатации.

Любителям универсалов подойдет Acura TSX Sport Wagon (2011-2014 годов). Эта модель сочетает в себе вместительный багажник, комфортабельный салон и легендарную надежность Honda.

Электромобили и экологичные варианты

Популярность электромобилей растет, и одним из лучших доступных вариантов Chevrolet Bolt EV (2021-2023 годов). Он имеет запас хода 259 миль, минимальные затраты на обслуживание и дополнительные финансовые бонусы для владельцев электрокаров.

Еще один вариант для тех, кто хочет получить максимальный комфорт за доступную цену – Toyota Avalon (2013–2018 годов). Этот седан обеспечивает уровень комфорта, близкий к Lexus, но по значительно более низкой стоимости.

Автомобили для семей и крупных компаний

Если требуется просторный автомобиль, стоит обратить внимание на Ford Flex (2009-2019 годов). Он имеет оригинальный дизайн, просторный салон и привлекательную цену.

Также отличным выбором может стать Toyota Avalon, которая отлично подходит для длительных поездок благодаря плавной езде и экономному двигателю.

Как найти выгодное предложение

Специалисты рекомендуют обращать внимание на авто с маркировкой "после угона" или те, что были выкуплены по закону Lemon Law. Такие автомобили часто не имеют серьезных дефектов, но их стоимость значительно ниже рыночной.

Также можно найти выгодные варианты среди выкупленных лизинговых авто, обычно имеющих тщательный сервисный контроль.

Рынок б/у автомобилей в 2025 году предлагает много интересных вариантов, которые могут стать великолепной альтернативой новым авто. Выбор зависит от потребностей водителя – будь то экономичный седан, электрокар или просторный семейный автомобиль. Главное – подходить к покупке стратегически и анализировать все возможные варианты.

OBOZ.UA ранее писал о малолитражных автомобилях, предлагающих современные технологии, адаптивные системы безопасности.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.