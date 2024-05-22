Какие недорогие модели Skoda скоро отправятся в продажу. Фото

Skoda планирует отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания через несколько лет. Производитель недорогих машин при этом должен сохранить свое положение на рынке. Однако скоро появятся в продаже и привычные бензиновые машины вместе с электрокарами.

OBOZ.UA рассказывает о наиболее интересных новых Skoda, которые ожидаются в ближайшие годы. Чешский автопроизводитель неоднократно показывал предвестников таких моделей. О некоторых известно достаточно информации. О других моделях известно вообще все.

Новая Skoda Octavia A8

Новая Skoda Octavia 2024 года уже представлена официально после рестайлинга. Эта недорогая модель является одной из наиболее популярных в своем сегменте. Новинка выйдет и на украинский рынок.

Новый бюджетный электрокар Skoda Epiq

Выход на рынок Skoda Epiq запланирован на 2025 год. Имя новый кроссовер Skoda получил в стиле других электрических моделей бренда – с первой буквой E в названии и последней буквой q.

Мощность электрической силовой установки пока не назвали. Ожидается, что запас хода Skoda Epiq превысит 400 км. Цена модели – от 25 000 евро.

Более мощный Skoda Kodiaq 2 поколения

От стандартной машины спортивный кроссовер отличается более агрессивным дизайном бамперов и уникальными колесными дисками. Под капотом ожидается двигатель мощностью 265 л.с.

Электромобиль Skoda Elroq EV вместо кроссовера Karoq

Информации о новинке пока мало, но модель показали на официальных фото. Электромобиль станет современной альтернативой Skoda Karoq. Производитель еще скрывает дизайн кроссовера и не показывает машину полностью. Премьера Skoda Elroq ожидается осенью 2024 года.

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