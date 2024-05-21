Какие недорогие модели Kia появятся на рынке в ближайшее время. Фото

Kia известна как производитель недорогих, практичных и стильных автомобилей с хорошим оснащением. В 2024 и 2025 году компания выведет на рынок новые модели. Некоторые из них появятся совсем скоро.

OBOZ.UA рассказывает о самых интересных и доступных из них. Каждая машина предложит достойное оснащение, надежность и эффектный дизайн.

Kia K3

Недорогая модель бюджетного сегмента, которая пришла на смену Kia Rio. В продаже автомобиль по цене от 17 500 долларов появится до конца 2024 года.

Kia K4

Практичный автомобиль привычного формата. Даже несмотря на то, что сегодня кроссоверы вроде Kia Sportage пользуются повышенным спросом, компания не забывает про седаны. Машину будут позиционировать как соперника Toyota Corolla и Skoda Octavia с более эффектным дизайном и современным оснащением. Цена Kia K4 – от 22 000 долларов.

Kia K5

Седан Kia K5 2024 года после модернизации получил яркий дизайн, а производитель объявил очень привлекательную цену – 26 990 долларов в США. На домашнем корейском рынке дешевле – от 20 600 долларов.

Kia Carnival

Недорогой автомобиль для большой семьи с практичным салоном. Теперь новый Carnival 2024 модельного года стал похож на современные кроссоверы Kia. Цена Kia Carnival – 35 000 долларов.

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