Какие недорогие модели Nissan появятся в 2025 году: топ-3 автомобиля

На рынке новых машин давно должны были исчезнуть недорогие автомобили. Но производители продолжают бороться за покупателей в условиях высокой конкуренции. Для 2025 года Nissan подготовил несколько моделей.

Видео дня

OBOZ.UA выбрал доступные автомобили среди новых моделей Nissan 2025 года, хотя производитель подготовил и дорогие автомобили тоже. Но мы нашли топ-3 машины, которые должны стать по-настоящему массовыми.

Некоторые из этих моделей уже поступили в продажу, другие готовятся к выходу на рынок. Среди фаворитов есть очень известное имя.

Недорогие модели Nissan 2025 года:

Nissan Rogue (Nissan X-Trail);

Nissan Frontier;

Nissan Leaf.

Недавно кроссовер Nissan Rogue с ценой от $30 000 долларов претерпел небольшую модернизацию и получил новые комплектации. Среднеразмерный пикап Nissan Frontier (от $33 000) тоже стал современнее. А долгожданный Nissan Leaf 3 поколения скоро выйдет на рынок по ориентировочной цене до 35 000 долларов за базовый вариант.

OBOZ.UA ранее сообщал про дешевые китайские автомобили, которые набрали популярность в Украине.