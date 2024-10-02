УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Какие недорогие автомобили покупают украинцы на фоне падения рынка

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
966
Skoda Octavia

По итогам сентября рынок новых автомобилей в Украине обрушился на 30% в сравнении с предыдущим месяцем. В продаже, как всегда, доминируют недорогие машины – украинцы экономят.

Видео дня

Среди новых автомобилей на рынке украинские покупатели уже долгое время отдают предпочтение кроссоверам. Такие машины считают очень практичными. В сентябре 2024 года, по статистике организации "Укравтопром", рынок новых машин составил 5,7 тысяч экземпляров. Почти все автомобили в десятке лидеров – недорогие кроссоверы.

Самые популярные автомобили в Украине:

  1. Renault Duster (504 шт.);
  2. Toyota RAV4 (295 шт.);
  3. Mazda CX-5 (161 шт.);
  4. Toyota Hilux (148 шт.);
  5. Skoda Karoq (138 шт.);
  6. Hyundai Tucson (129 шт.);
  7. Skoda Kodiaq (129 шт.);
  8. Skoda Octavia (128 шт.);
  9. Volkswagen Touareg (114 шт.);
  10. Kia Sportage (112 шт.).
Kia Sportage

В лидерах – известные производители доступных машин. В рейтинге доминируют недорогие модели. Такие машины, как всегда, пользуются высоким спросом среди наших покупателей. И почти все они – кроссоверы.

Но из десятки лидеров выделяется Volkswagen Touareg, эта модель заметно дороже других машин в статистике. А Skoda Octavia – и вовсе единственная легковая модель в десятке лидеров.

Ранее OBOZ.UA рассказывал про долгожданный недорогой кроссовер Skoda.