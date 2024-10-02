Какие недорогие автомобили покупают украинцы на фоне падения рынка

По итогам сентября рынок новых автомобилей в Украине обрушился на 30% в сравнении с предыдущим месяцем. В продаже, как всегда, доминируют недорогие машины – украинцы экономят.

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Среди новых автомобилей на рынке украинские покупатели уже долгое время отдают предпочтение кроссоверам. Такие машины считают очень практичными. В сентябре 2024 года, по статистике организации "Укравтопром", рынок новых машин составил 5,7 тысяч экземпляров. Почти все автомобили в десятке лидеров – недорогие кроссоверы.

Самые популярные автомобили в Украине:

Renault Duster (504 шт.); Toyota RAV4 (295 шт.); Mazda CX-5 (161 шт.); Toyota Hilux (148 шт.); Skoda Karoq (138 шт.); Hyundai Tucson (129 шт.); Skoda Kodiaq (129 шт.); Skoda Octavia (128 шт.); Volkswagen Touareg (114 шт.); Kia Sportage (112 шт.).

В лидерах – известные производители доступных машин. В рейтинге доминируют недорогие модели. Такие машины, как всегда, пользуются высоким спросом среди наших покупателей. И почти все они – кроссоверы.

Но из десятки лидеров выделяется Volkswagen Touareg, эта модель заметно дороже других машин в статистике. А Skoda Octavia – и вовсе единственная легковая модель в десятке лидеров.

Ранее OBOZ.UA рассказывал про долгожданный недорогой кроссовер Skoda.