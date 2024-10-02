Долгожданный недорогой кроссовер Skoda показали на новых фото

Новый кроссовер Skoda Elroq 2025 модельного года рассекретили официально и показали на фото. Долгожданная недорогая модель придет на смену бюджетному кроссоверу Skoda Karoq.

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Как напоминает OBOZ.UA, новый электромобиль Elroq длиной 4,5 м получил несколько вариантов: мощностью 170, 204 и 286 л.с. с запасом хода до 560 км. Есть также модификации на 370 и 400 км.

В линейке чешского автопроизводителя новинка находится ниже электрического кроссовера Skoda Enyaq и окажется доступнее.

Автомобиль предложит очень практичный вместительный интерьер. Сообщалось ранее, что в салоне Skoda Elroq 2025 модельного года появится специальная отделка.

Речь идет о материалах Recytitan и Technofil. Это отделка из переработанных бутылок из-под воды, старых рыболовных сетей и ношеной одежды. Полное соответствие экологичной направленности новой модели Skoda.

Цена Skoda Elroq – от 33 000 евро.

OBOZ.UA уже сообщал детали про новый электрокар Renault.