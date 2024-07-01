Какие недорогие автомобили оказались самыми надежными в 2024 году

Специалисты уже составили список самых надежных автомобилей 2024 года. Оказалось, что позиции на вершине рейтинга заняли недорогие машины. Это полезно знать покупателям, которые хотят сэкономить на покупке новой модели.

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Организация J.D. Power представила рейтинг надежности автомобилей на 2024 год. Список составили на основании отзывов владельцев новых машин спустя 90 дней эксплуатации, которые поделились мнением о качестве своего нового транспортного средства.

Эксперты опросили американских владельцев автомобилей. Надежность в этом случае определяют количеством поломок на 100 машин. Для этого у компании существует специальный коэффициент (PP100). В итоге определили наиболее и менее надежные бренды, где на вершине рейтинга оказался производитель с коэффициентом 149 поломок на 100 авто, а внизу – с 316. При этом средний показатель на индустрию составил 195/100.

Самые надежные автомобили 2024 года:

RAM (149); Chevrolet (160); Hyundai (162); Kia (163); Buick (164); Nissan (166); Porsche (172); Lexus (174); Ford (179); Honda (181).

На вершине списка оказались производители недорогих автомобилей, которые доминируют в десятке лучших. Худшим производителем оказался Polestar с показателем 316.

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