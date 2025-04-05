Какие недорогие автомобили из США подорожают в Украине из-за тарифов Трампа

Президент США Дональд Трамп с начала 2025 года дважды неудачно пытался ввести тарифы в размере 25% на зарубежные автомобили, которые ввозят в США. В третий раз ему это удалось. Из-за этого самые дешевые машины подорожают даже в Украине.

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OBOZ.UA напоминает, что новые тарифы 2025 года вступили в силу 3 апреля. Покупатели самых доступных автомобилей ощутят на себе самый большой удар из-за высоких цен. При этом тарифы коснутся даже зарубежных деталей для моделей, которые производят в США.

Эксперты отрасли ожидают роста цен на новые автомобили в США в диапазоне от 5000 до 15 000 долларов. Все зависит от степени локализации американского производства. Хотя предел намного выше для таких люксовых моделей, как Aston Martin, Ferrari и т.д.

В США это неизменно приведет к росту цен на вторичном рынке из-за повышенного спроса. Именно такие машины привлекают внимание украинских покупателей, ведь из США б/у автомобили пользуются уверенным спросом. Самые популярные модели оказались в зоне риска.

Какие б/у машины из США подорожают в Украине:

Dodge Journey;

Fiat 500;

Ford Escape;

Ford Fusion;

Jeep Cherokee;

Tesla Model 3;

Tesla Model S;

Tesla Model Y;

Toyota Prius;

Toyota Camry.

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