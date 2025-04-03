Эксперты рекомендуют эти недорогие кроссоверы: топ-5 моделей

Б/у автомобили на вторичном рынке привлекают многих покупателей низкими ценами в сравнении с новыми машинами. Эксперты назвали 5 лучших моделей с пробегом, которые советуют покупать.

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Важно, что будущие водители также обращают внимание на потерю стоимости – это важный аспект для самых экономных покупателей. Специалисты iSeeCars назвали б/у кроссоверы, которые медленнее других теряют цену в течение 5 лет. Лучшей оказалась Toyota RAV4.

Какие кроссоверы медленно дешевеют за 5 лет:

Toyota RAV4; Subaru Crosstrek; Honda HR-V; Honda CR-V; Subaru Forester.

Машины, которые быстро дешевеют, нельзя назвать выгодными. Ведь в будущем при перепродаже владелец сохранит меньший процент первоначальной стоимости.

Как видно, список представлен недорогими массовыми моделями автомобилей. Это популярные машины, которые оснащены всеми современными опциями и, при этом, отличаются высокой надежностью.

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