Какие дешевые б/у авто украинцы заказывают из США: топ-10 машин

В Украине б/у авто из США пользуются высоким спросом. В основном, такие машины считаются дешевыми. Составлен свежий рейтинг топ-10 самых востребованных моделей из Америки.

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По данным организации Укравтопром, с начала 2023 года (7 месяцев, период с января по июль) в Украину ввезли 12,9 тысяч легковых автомобилей с пробегом из США. Несмотря на традиционно высокую популярность таких машин, спрос все же падает.

Основная причина, которая сказывается на этом рынке в Украине – затрудненная логистика. Морские порты на территории страны больше не являются приоритетным путем, поэтому автомобили ввозят через ЕС. Так дороже и сложнее, да и пропускная способность на границе сильно ограничена.

Тем не менее, определенные количества б/у машин из США в Украину попадают. Около 29% от общей статистики оказались электрокарами. А бензиновыми двигателями оснащен 51% машин.

Самые популярные б/у авто из США в Украине в 2023 году:

Tesla Model 3 – 1156 шт.; Ford Escape – 779 шт.; Volkswagen Passat – 753 шт.; Nissan Leaf – 721 шт.; Jeep Cherokee – 712 шт.; Tesla Model S – 630 шт.; Tesla Model Y – 623 шт.; Ford Focus – 550 шт.; BMW X5 – 533 шт.; Nissan Rogue – 479 шт.

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