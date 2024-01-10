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Какие дешевые автомобили самые популярные в Украине: опубликована статистика

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,4 т.
octavia

Появилась статистика продаж б/у автомобилей в Украине за прошедший год. Такие машины традиционно являются самыми дешевыми на рынке, поэтому в статистике продаж многократно превышают новые транспортные средства.

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Согласно данным компании Укравтопром, возглавил украинский рынок автомобилей с пробегом в 2023 году Volkswagen Golf – покупатели приобрели более 16 тысяч этих немецких машин.

Самые популярные б/у авто в Украине в 2023 году:

  1. Volkswagen Golf – 16 123 шт.;
  2. Renault Megane – 14 392 шт.;
  3. Skoda Octavia – 10 261 шт.;
  4. Volkswagen Passat – 8 543 шт.;
  5. Nissan Leaf – 5 190 шт.;
  6. Ford Focus – 4 646 шт.;
  7. Nissan Qashqai – 4 339 шт.;
  8. Volkswagen Touran – 4 181 шт.;
  9. Volkswagen Tiguan – 4 075 шт.;
  10. Audi A4 – 3 940 шт.
Volkswagen Touran

Всего за 2023 год в Украине купили 214,4 тысяч б/у автомобилей. Это количество заняло 75% всего автомобильного рынка в стране за целый год.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самых дешевых новых автомобилях, которые появятся в продаже в 2024 году.