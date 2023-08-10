Какие автомобили украинцы заказывают из Китая: топ-10 моделей
Импорт электромобилей из Китая – самый дешевый вариант для украинцев, если нужен доступный новый автомобиль без двигателя внутреннего сгорания. Появился список самых популярных моделей июля.
Статистику приводит организация Укравтопром. В июле 2023 года украинцы ввезли в страну 924 легковых автомобиля. Из них 83% оказались электромобилями. Также 616 машин из общего количества – новые авто, а 308 – модели с пробегом.
Топ-10 автомобилей из Китая в Украине (июль 2023):
- Volkswagen ID.4 (326 шт.);
- Volkswagen ID.6 (70 шт.);
- Dongfeng/Honda M-NV (64 шт.);
- Toyota BZ4X (52 шт.);
- Honda E (50 шт.);
- Chery Tiggo 4 (27 шт.);
- Chery Tiggo 2 (24 шт.);
- MG HS (20 шт.);
- Volkswagen ID.3 (17 шт.);
- Jetour X70 (17 шт.).
Кроссовер Volkswagen ID.4 стал лидером китайского импорта. Он же – самый востребованный электромобиль из КНР и наиболее популярный электрокар в Украине по новым регистрациям в принципе.
Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, электромобили Volkswagen по продажам обогнали всех соперников на домашнем немецком рынке.