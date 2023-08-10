Доступные электрокары VW победили модели Tesla на домашнем рынке

Немецкий VW на рынке предлагает преимущественно доступные электрокары. В то же время покупатели, в том числе в Европе, не пугаются высоких цен на модели Tesla и выбирают их своими фаворитами. Однако в Германии ситуация уже изменилась.

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По данным InsideEVs, на немецком рынке недорогие электромобили Volkswagen по продажам обогнали Tesla – с начала 2023 года 41 475 единиц против 40 289 авто соответственно.

При этом интересно, что в первые месяцы лидерство было все же у американской компании, которая доминирует в электрическом секторе Европы. Однако немецкий бренд ввел в линейку новый минивэн VW ID.Buzz с 2815 проданными экземплярами. Скорее всего, эта модель повлияла на итоговый результат.

Покупатели проявляют высокий интерес к ID.Buzz, однако удовлетворить спрос пока не удается, производство еще наращивают. При этом другие модели – кроссоверы ID.4 и ID.5, а также хэтчбек ID.3 – пользуются стабильно высоким спросом у покупателей.

Такая ситуация может выйти за пределы Германии, распространиться на другие страны ЕС и охватить весь домашний регион Volkswagen. Даже в Украине модели немецкого бренда являются самыми востребованными электрокарами – несмотря на отсутствие официальных продаж.

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