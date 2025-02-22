Какие авто лучшие для семьи: топ 10 моделей

Удачный выбор автомобиля для семьи может зависеть от многих факторов. Но основное требование, которое объединяет все семейные автомобили – это способность справляться с ежедневными трудностями, такими как поездки с детьми и грузом.

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Хороший семейный автомобиль должен совмещать комфорт, пространство и практичность, чтобы быть универсальным на любой дороге. Независимо от того, перевозите ли вы новорожденного, или целую команду малышей, есть множество моделей, способных удовлетворить все потребности семьи.

Эксперты из Autocar составили рейтинг из лучших семейных авто, которые отвечают требованиям современных родителей.

BMW 3 серии Touring

Это универсал, сочетающий в себе комфорт для семьи и удовольствие от вождения. Он предлагает отличный баланс между управляемостью и производительностью, что делает его идеальным для тех, кто хочет наслаждаться каждой поездкой. Модели, такие как 330e, демонстрируют суперэффективность благодаря гибридной силовой установке, подходящей для тех, кто ценит экономичность. Несмотря на отсутствие дизельного варианта, автомобиль все равно обеспечивает исключительную езду благодаря четырехцилиндровым моделям, таким как 320i и M340i.

Грузоподъемность модели несколько ограничена из-за низкой линии крыши, но 500 литров багажного пространства все равно обеспечивают достаточно места для семейных поездок.

Dacia Jogger

Это семейный автомобиль, поражающий отличным соотношением цены и качества, предлагая много функций по доступной стоимости. С семиместным салоном и компактными размерами он идеально подходит для больших семей, которые ищут эффективный и экономичный транспорт без излишних затрат. Несмотря на то, что у автомобиля нет роскошных функций помощи водителю и некоторые мелкие недостатки в двигателях, он все же предлагает отличную управляемость и удобство во время долгих поездок. Стоимость модели вдвое ниже конкурента и не уступает в комфорте и практичности, обладая гибридной мощностью, Apple CarPlay и эффективной системой кондиционирования. Безопасности ему не хватает из-за ограниченного количества современных систем помощи водителю, но показатели защиты пассажиров остаются на хорошем уровне.

Volkswagen Golf

Это транспортное средство остается одним из самых узнаваемых и известных семейных автомобилей благодаря сочетанию качества, доступности и универсальности. Последняя версия Mk8.5 Golf продолжает быть отличным выбором, предлагая отличную производительность, хорошую управляемость и комфорт, что делает его идеальным для ежедневных поездок и семейных путешествий. Хотя багажник не самый просторный в своем классе, автомобиль компенсирует это эффективным использованием пространства в салоне, что позволяет ему быть отличным выбором для семей среднего размера.

Технологические усовершенствования, введенные в обновленной модели 2024 года, добавили еще больше удобства и функциональности. Volkswagen Golf предлагается в разных вариантах, включая спортивные и роскошные модели, позволяющие выбрать оптимальный вариант для разных потребностей и бюджетов. Несмотря на некоторые недостатки, такие как относительно высокие расходы и немного меньший багажник, Golf остается надежным выбором для ищущих элегантный, комфортный и практичный автомобиль для семьи.

Land Rover Defender 110

Это мощный и универсальный внедорожник, идеально подходящий для семей, ищущих надежный автомобиль для путешествий как по бездорожью, так и по асфальту. Благодаря своей непревзойденной маневренности и выносливости на тяжелом рельефе Defender является одним из лучших автомобилей для тех, кто часто сталкивается с экстремальными условиями. Его поразительная производительность и способность работать в сложных условиях обеспечивают ему высокую оценку, хотя водителям следует быть готовыми к достаточно высоким затратам на обслуживание и топливо.

Одним из минусов есть дополнительные затраты на третий ряд сидений, который в Defender 110 является опцией, повышающей его стоимость, но придающей универсальности большим семьям. Стоимость начальной модели (в пределах 60 000 фунтов стерлингов или 3,13 млн грн) может показаться высокой, однако для такого уровня комфорта и возможностей этот автомобиль оправдывает свою цену.

Skoda Kodiaq

Это универсальный семейный внедорожник, объединяющий доступную цену, эффективность и проверенное качество. С предложением семи сидений и просторным багажником объемом до 910 литров он идеально подходит для больших семей, которые ищут практичный и комфортный автомобиль. Для тех, кто ищет более экономичные варианты, доступны пятиместные модели с гибридными двигателями, которые предлагают большой запас хода на электричестве.

Хотя управляемость Kodiaq не слишком спортивна, он компенсирует это комфортом во время поездок, благодаря опционным адаптивным амортизаторам и прогрессивному рулевому управлению. Классические бензиновые и дизельные версии предлагают мощность и варианты привода для любых нужд.

Skoda Octavia Estate

Это автомобиль, сочетающий в себе пространство и практичность без лишних роскошей. В течение многих лет этот универсал завоевал популярность благодаря своей исключительной универсальности, в частности, благодаря большому внутреннему пространству, не перегружающему внешние габариты.

За рулем Octavia Estate вы чувствуете себя уверенно, даже если автомобиль кажется очень просторным внутри, при этом он не занимает лишнего места на парковке. Это выгодный выбор для семей, которые хотят избежать расходов на внедорожники, но при этом не готовы жертвовать комфортом и практичностью. Высокая экономичность, удобные функции и умеренные затраты на обслуживание делают Octavia Estate отличным вариантом для тех, кто ищет эффективный и доступный автомобиль для повседневных поездок.

Toyota Corolla Touring Sports

Это универсал, сочетающий стиль, пространство и экономичность. Он идеально подходит для семей, ищущих надежный автомобиль с высоким уровнем комфорта и практичности. Модель оснащена гибридными двигателями, обеспечивающими превосходную топливную экономичность и снижающими выбросы CO2. С точки зрения внутреннего пространства Corolla Touring Sports предлагает большую грузоподъемность и комфорт на долгих путешествиях. Его управляемость и сбалансированность на дороге позволяют наслаждаться ездой даже если автомобиль заполнен пассажирами и багажом.

Kia Sorento

Это универсальный семейный внедорожник с возможностью вместить до семи человек, что делает его отличным выбором для больших семей. Модель оснащена полным приводом на всех вариантах, включая гибридные версии, что обеспечивает хорошую проходимость. Однако хотя она и имеет возможность буксировать, гибридные модели ограничены в этом аспекте из-за небольшого запаса хода на электрической тяге. В то же время Kia Sorento предлагает потрясающий интерьер с высоким качеством материалов и современными технологиями.

Дизайн автомобиля выглядит футуристично, с элементами, заимствованными от электрической модели Kia EV9. Однако, несмотря на свое впечатляющее оснащение, следует учитывать, что стоимость этой модели может быть выше некоторых конкурентов, а управляемость и проходимость не достигают уровня более специализированных внедорожников.

MG HS

Это бюджетный пятиместный внедорожник, предлагающий хорошее соотношение цены и качества. Его гибридная версия с подключением к электросети поражает мощностью 295 л.с. и запасом хода на электрической тяге до 75 миль, что делает его привлекательным для семей и водителей служебных автомобилей благодаря выгодным налоговым преимуществам. Однако, хотя автомобиль обладает мощными характеристиками и хорошей технологической начинкой, он не совсем идеален с точки зрения управляемости и внутренних материалов. Они могут показаться дешевыми, а всеобщая утонченность и роскошь все еще не на уровне конкурентов.

Несмотря на это, MG HS остается одним из наиболее доступных вариантов среди конкурентов на рынке с хорошей гарантией и хорошими техническими характеристиками за свои деньги (от 900 тысяч грн за базовую модель). Это хороший выбор для ищущих большой и технически продвинутый семейный автомобиль без больших затрат.

Peugeot 5008

Это стильный и практичный большой семейный внедорожник, отличающийся отличным дизайном и пространством. Его адаптивный интерьер позволяет быстро превращать салон в семиместный или даже фургон среднего размера, что делает его очень универсальным для больших семей. Однако хотя он выглядит впечатляюще, на дороге его управляемость не слишком увлекательна, а гибридные версии имеют ограниченную мощность.

Гибридный бензиновый двигатель мощностью 134 л. обеспечивает достаточную эффективность, но не впечатляет, а подключаемая к электросети версия предлагает низкие выбросы и экономичный вариант для городского использования. Дополнительно, электрический Peugeot e-5008 предлагает еще больше мощности и дальности пробега, что является интересной альтернативой для тех, кто стремится к электрификации.

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