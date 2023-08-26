Какие авто лучше всего подходят для езды по автобану: список

Идея автобана – скоростной, но при этом безопасной трассы – родилась в 1920-х гг. в Германии. С тех пор автомобили изменились до неузнаваемости, но автобаны не только никуда не исчезли, но и активно развиваются и распространяются по миру.

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Впрочем, гонять по автобану будет удобно не на каждом авто. Издание Top Speed собрало десятку лучших моделей, в которых удовольствие от скорости будет наиболее полным.

BMW M550i

Этот седан от легендарного немецкого автоконцерна словно специально создан для того, чтобы гоняться с ветром на автобане. Эксперты издания назвали его идеальным для передвижения по этому типу дорог. Его скоростные характеристики и управляемость не разочаруют, а другие водители будут долго гадать, что это только что обогнало их на дороге.

Mercedes-Benz E-Class

Автомобили E-класса идеально подходят для пассажирских перевозок, в том числе на дальние расстояния. Вот почему их так часто можно увидеть на стоянках такси в немецких аэропортах. Но как только такая машина выскочит на автобан, можно забыть о ее городском темпераменте. Вы можете комфортно чувствовать себя на скорости 160 километров в час и даже не считать сколько городов проскочили во время этой поездки.

Audi A6 Avant

С одной стороны Audi A6 Avant – это комфортабельный семейный автомобиль, с другой – настоящий суперкар, который прекрасно ведет себя даже на экстремальной скорости. Он способен быстро разгоняться и стабильно поддерживать динамику движения в течение длительного времени. Этот универсал действительно достоин своего названия.

Mercedes-Benz G-Wagon

Глядя на этот снаружи угловатый кубик, трудно себе представить, что он может хорошо зарекомендовать себя на автобане. Однако G-Wagon достаточно аэродинамичен, чтобы выдерживать скорость более 200 километров в час. Он отлично показывает себя не только на прямых участках, но и поворотах. А еще хорош на бездорожье.

Volkswagen Golf GTI

Самый крутой из хэтчбеков заодно слывет покорителем автобанов. Он даже имеет комплектацию под названием "Пакет Autobahn", которая обеспечивает множество улучшений активной безопасности и маневренности, а также имеет более сложную подвеску и несколько увеличенную мощность. Его двигатель легко справится с нагрузкой, необходимой для движения по скоростной трассе.

Porsche Cayman

Хотя квинтэссенцией Porsche в частности и спортивных автомобилей в целом является 911, все же его кузен Cayman на автобане показывает себя лучше. Он обладает более эффективным 2-литровым двигателем мощностью 300 лошадиных сил и обеспечивает невероятные ощущения от передвижения на скорости.

Форд Fiesta ST

Модель любят за ее невероятную управляемость, которую обеспечивает небольшой 1,5-литровый трехцилиндровый двигатель. При этом этот мотор обладает значительной мощностью, он способен разогнать Fiesta до скорости далеко за 200 км/ч. Именно то, что нужно на автобане.

Mini Cooper JCW

Максимальная скорость хэтчбека достигает 250 км/ч. Это бодрая маленькая турбочетверка, оснащенная блестящим 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем BMW под кодовым названием B48. Под капотом JCW он выдает около 230 лошадиных сил и необходимую для полета по автобану тягу. Очень неожиданную, как для этого бренда.

Toyota GR Yaris

На автобанах и даже гоночных трассах, таких как знаменитый Нюрбургринг, можно увидеть едущие с впечатляющей скоростью хэтчбеки GR Yaris. Для небольшой машины с крошечным двигателем они выдают попросту невероятные показатели. Расположение колес модели обеспечивает требуемую для высоких скоростей устойчивость.

Skoda Octavia RS

Чешский универсал способен выдерживать скорость более 200 км/ч гораздо дольше своих конкурентов в классе. Поэтому Octavia RS может производить серьезное впечатление на тех, кто решил воспользоваться всеми преимуществами автобана.

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