newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Какие доступные автомобили оказались самыми безопасными в 2023 году

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,0 т.
Toyota Corolla

В Страховом институте дорожной безопасности США (IIHS) проверили новые автомобили в строгих испытаниях. Опубликован длинный список – OBOZREVATEL выбрал из него самые доступные машины. Необязательно платить много, чтобы чувствовать себя в безопасности.

Видео дня

О результатах испытаний сообщает Driving. В Страховом институте дорожной безопасности США разработали новые, более строгие краш-тесты, чтобы проверить новые машины на соответствие современным требованиям.

Особое внимание уделили усиленному боковому удару. В рейтинг попали новые модели, которые справились с тестами лучше всех – с максимальными оценкам Top Safety Pick и Top Safety Pick+.

краш-тест

Самые безопасные автомобили 2023 года:

  • Acura Integra – Top Safety Pick+;
  • Honda Accord – Top Safety Pick+;
  • Honda Civic хэтчбек – Top Safety Pick;
  • Honda Civic седан – Top Safety Pick;
  • Honda CR-V – Top Safety Pick+;
  • Honda HR-V – Top Safety Pick+;
  • Hyundai Sonata – Top Safety Pick;
  • Mazda 3 Sport хэтчбек – Top Safety Pick;
  • Mazda 3 седан – Top Safety Pick;
  • Mazda CX-30 – Top Safety Pick;
  • Mazda CX-5 – Top Safety Pick;
  • Mitsubishi Outlander PHEV – Top Safety Pick;
  • Nissan Rogue – Top Safety Pick;
  • Toyota Corolla хэтчбек – Top Safety Pick;
  • Toyota Corolla седан – Top Safety Pick;
  • Toyota RAV4 – Top Safety Pick;
  • Volkswagen ID.4 – Top Safety Pick+.

OBOZREVATEL ранее рассказывал о лучших автомобилях для города. Они практичные, надежные и дешевые.