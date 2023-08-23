Какие доступные автомобили оказались самыми безопасными в 2023 году
В Страховом институте дорожной безопасности США (IIHS) проверили новые автомобили в строгих испытаниях. Опубликован длинный список – OBOZREVATEL выбрал из него самые доступные машины. Необязательно платить много, чтобы чувствовать себя в безопасности.
О результатах испытаний сообщает Driving. В Страховом институте дорожной безопасности США разработали новые, более строгие краш-тесты, чтобы проверить новые машины на соответствие современным требованиям.
Особое внимание уделили усиленному боковому удару. В рейтинг попали новые модели, которые справились с тестами лучше всех – с максимальными оценкам Top Safety Pick и Top Safety Pick+.
Самые безопасные автомобили 2023 года:
- Acura Integra – Top Safety Pick+;
- Honda Accord – Top Safety Pick+;
- Honda Civic хэтчбек – Top Safety Pick;
- Honda Civic седан – Top Safety Pick;
- Honda CR-V – Top Safety Pick+;
- Honda HR-V – Top Safety Pick+;
- Hyundai Sonata – Top Safety Pick;
- Mazda 3 Sport хэтчбек – Top Safety Pick;
- Mazda 3 седан – Top Safety Pick;
- Mazda CX-30 – Top Safety Pick;
- Mazda CX-5 – Top Safety Pick;
- Mitsubishi Outlander PHEV – Top Safety Pick;
- Nissan Rogue – Top Safety Pick;
- Toyota Corolla хэтчбек – Top Safety Pick;
- Toyota Corolla седан – Top Safety Pick;
- Toyota RAV4 – Top Safety Pick;
- Volkswagen ID.4 – Top Safety Pick+.
OBOZREVATEL ранее рассказывал о лучших автомобилях для города. Они практичные, надежные и дешевые.