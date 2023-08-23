Какие доступные автомобили оказались самыми безопасными в 2023 году

В Страховом институте дорожной безопасности США (IIHS) проверили новые автомобили в строгих испытаниях. Опубликован длинный список – OBOZREVATEL выбрал из него самые доступные машины. Необязательно платить много, чтобы чувствовать себя в безопасности.

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О результатах испытаний сообщает Driving. В Страховом институте дорожной безопасности США разработали новые, более строгие краш-тесты, чтобы проверить новые машины на соответствие современным требованиям.

Особое внимание уделили усиленному боковому удару. В рейтинг попали новые модели, которые справились с тестами лучше всех – с максимальными оценкам Top Safety Pick и Top Safety Pick+.

Самые безопасные автомобили 2023 года:

Acura Integra – Top Safety Pick+;

Honda Accord – Top Safety Pick+;

Honda Civic хэтчбек – Top Safety Pick;

Honda Civic седан – Top Safety Pick;

Honda CR-V – Top Safety Pick+;

Honda HR-V – Top Safety Pick+;

Hyundai Sonata – Top Safety Pick;

Mazda 3 Sport хэтчбек – Top Safety Pick;

Mazda 3 седан – Top Safety Pick;

Mazda CX-30 – Top Safety Pick;

Mazda CX-5 – Top Safety Pick;

Mitsubishi Outlander PHEV – Top Safety Pick;

Nissan Rogue – Top Safety Pick;

Toyota Corolla хэтчбек – Top Safety Pick;

Toyota Corolla седан – Top Safety Pick;

Toyota RAV4 – Top Safety Pick;

Volkswagen ID.4 – Top Safety Pick+.

OBOZREVATEL ранее рассказывал о лучших автомобилях для города. Они практичные, надежные и дешевые.