Какие авто имеют самую высокую стоимость при перепродаже: выгодные варианты

Если вы покупали подержанный автомобиль в течение последних трех лет или около того, вы, вероятно, знаете, что на этом рынке произошел скачок цен. Из-за пандемии коронавируса случился сбой поставок новых авто и к 2023 году автомобили с пробегом лучше сохраняли свою стоимость по сравнению с 2019 годом.

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Как пишут авторы портала finance.yahoo.com, до пандемии средний автомобиль за пять лет терял около 50% своей стоимости, сегодня — около 39%. При этом в первый год машины теряют 20% своей стоимости, а в пятилетней перспективе – около 40%. Но из всех моделей можно выделить десятку тех, которые теряют в стоимости меньше всего.

Porsche 911

Porsche возглавил список автомобилей, которые теряют в цене медленнее всего. За пять лет цена модели 911 теряет всего около 9% своей стоимости. Это указывает на невероятно высокий спрос на этот автомобиль на рынке подержанных автомобилей.

Porsche 718 Cayman

Следующий в списке Porsche – это модель 718 Cayman, она показала себя не так хорошо, как 911. В пятилетней перспективе отмечается 18% потеря им стоимости. И это все равно очень сильный результат.

Toyota Tacoma

Последние оценки показывают, что за пять лет Tacoma потеряла всего около 20% своей стоимости. Все из-за большого спроса на спортивные автомобили, небольшие внедорожники и недорогие экономичные автомобили, который наблюдается сейчас.

Jeep Wrangler

Jeep Wrangler и модификация Wrangler Unlimited за пять лет потеряли около 21% стоимости. В карантин в эпоху пандемии автопроизводители увидели рост спроса на более интересные автомобили, и этот спрос остается высоким.

Honda Civic

Honda Civic и в кузове седан, и в варианте хэтчбека занимает пятое место в списке. За пять лет она теряет около 22% своей стоимости, что вполне достойный результат.

Subaru BRZ

Немножко отстает компактное спортивное купе от Subaru. В пятилетней перспективе оно потеряло около 23% своей стоимости.

Chevrolet Camaro

На восьмой позиции рейтинга наименее теряющих в цене автомобилей оказался Chevrolet Camaro. Этот автомобиль за пять лет подешевел на 24%.

Toyota C-HR

Похожий результат продемонстрировал компактный кроссовер от японского автопроизводителя. За пять лет Toyota C-HR подешевела на 24% с небольшим.

Subaru Crosstrek

Еще один Subaru – на этот раз Crosstrek – тоже попал в топ-лист. За пять лет он теряет около 25% от своей стоимости.

Toyota Corolla

Завершает список Toyota Corolla. В пятилетней перспективе модель теряет около 25% своей стоимости почти так же, как и Crosstrek.

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