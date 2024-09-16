Какая траектория поворота авто слева правильная? Задания по ПДД с фото

Знание ПДД – залог безопасности всех участников дорожного движения. Важно соблюдать правила, чтобы избежать аварийных ситуаций. Регулярные теоретические тесты помогут набраться опыта и быть более уверенными на практике.

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Предлагаем проверить себя интересным тестом. Попытайтесь определить, какая траектория поворота налево правильная?

Какая траектория поворота авто слева правильная?

Траектория А; Траектория Б; Обе правильные; Оба не правильны.

Объяснение

Пункт 8.7.4 устанавливает, что для регулирования движения транспортных средств на улицах, дорогах или полосах проезжей части, направление движения на которых может изменяться на противоположное, применяются реверсивные светофоры. Они имеют красный X-образный сигнал и зеленый – в виде стрелки, направленной вниз. Эти сигналы запрещают или разрешают движение по полосе, над которой они расположены.

Основные сигналы реверсивного светофора могут быть дополнены желтым сигналом в виде стрелки, наклоненной по диагонали вниз вправо, включение которого запрещает движение по полосе, обозначенной по обе стороны дорожной разметкой 1.9, и информирует об изменении сигнала реверсивного светофора и необходимости перестройки на полосу.

При выключенных сигналах реверсивного светофора, расположенного над полосой, обозначенной по обе стороны дорожной разметкой 1.9, въезд на эту полосу запрещен.

Реверсивный светофор позволяет движение по реверсивной полосе, так что перед поворотом налево можно и нужно занять соответствующее крайнее левое положение на проезжей части.

Правильный ответ

Правильный ответ 2: можно проехать по траектории Б.

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