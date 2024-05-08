Какая траектория не противоречит ПДД? Простой тест

Соблюдение ПДД является залогом безопасности всех участников дорожного движения. Важно обращать внимание на дорожные знаки и разметку, а также соблюдать безопасную дистанцию и очередность проезда на перекрестках.

Предлагаем проверить свои знания с помощью быстрого и интересного теста. Внимательно посмотрите на видео и попытайтесь определить, какая траектория не противоречит правилам дорожного движения.

Какая траектория правильная?

Траектория 1;

Траектория 2;

Правильные обе;

Обе противоречат ПДД.

Объяснение

На дороге установлен знак 1.37, свидетельствующий о дорожных работах. Также есть знак 4.5, указывающий возможные направления движения – прямо и налево.

Эти знаки, а также прерывистая белая полоса позволили бы водителю синего авто продолжить движение по любой из указанных траекторий.

Однако мы видим еще и временную разметку оранжевого цвета – сплошная линия, которую нельзя пересекать. Такая разметка имеет приоритет и над знаком 4.5, и над белой прерывистой линией.

Правильный ответ

Следовательно, учитывая временную разметку, обе траектории движения будут противоречить ПДД.

Кстати, OBOZ.UA рассказывал, что знаки приоритета устанавливают очередность проезда перекрестков проезжих частей или узких участков дороги. Перекресток, где очередность проезда определяется сигналами светофора или регулировщика, считается регулируемым. На таком перекрестке знаки приоритета не действуют. Попробуйте определить очередность проезда автомобилей на видео.

Также OBOZ.UA публиковал сложную задачу по ПДД о съезде с кругового перекрестка.

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