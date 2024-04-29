Какова последовательность проезда на перекрестке: задача, которая покажет ваше знание ПДД

Соблюдение ПДД – основной залог безопасности всех участников дорожного движения. Больше всего аварийных ситуаций возникают на перекрестках, особенно если они нерегулируемые. Очередность проезда устанавливают дорожные знаки, сигналы светофора или жесты регулировщика.

Предлагаем проверить знания с помощью интересного теста. Следует внимательно посмотреть на видео и определить очередность проезда автомобилей.

Какова последовательность проезда в данной ситуации?

Красный, белый, желтый, синий; Красный, синий, белый, желтый; Красный, белый, синий, желтый; Белый, красный, синий, желтый.

Объяснение

Знаки приоритета устанавливают очередность проезда перекрестков, пересечений проезжих частей или узких участков дороги.

Перекресток, где очередность проезда определяется сигналами светофора или регулировщика, считается регулируемым. На таком перекрестке знаки приоритета не действуют.

Согласно пункту 10.11 ПДД, в случае когда траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не оговорена настоящими Правилами, дать дорогу должен водитель, к которому транспортное средство приближается с правой стороны.

Пункт 16.2 устанавливает, что на регулируемых и нерегулируемых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен дать дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, двигающимся прямо в попутном направлении.

В случае отключения светофора или его работы в режиме мигания сигнала желтого цвета и отсутствия регулировщика, перекресток считается нерегулируемым и водители должны руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков и установленными дорожными знаками.

Правильный ответ

Первым проедет водитель красного автомобиля – у него главная дорога.

Далее должен проехать водитель белого автомобиля – он тоже на главной дороге, но должен пропустить красного.

Следующим проедет синий, а последним – желтый. Желтый пропускает тех, кто на главной дороге и дополнительно имеет препятствие справа – синий автомобиль.

Правильный ответ 3 – красный, белый, синий, желтый.

Также OBOZ.UA публиковал сложную задачу по ПДД о съезде с кругового перекрестка.

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