Как выбрать авто, которое будет иметь высокую стоимость перепродажи: 5 признаков от экспертов

Некоторые автомобили очень быстро теряют в цене. Согласно исследованиям Kelley Blue Book (KBB) большинство новых автомобилей теряют 20% своей стоимости уже в первый год, а к пятому году использования эта цифра резко возрастает до 60% своей первоначальной стоимости.

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Конечно, есть модели, которые станут выгодной инвестицией. KBB прогнозирует гораздо более высокую стоимость перепродажи для таких моделей, как Ford Bronco, Toyota Prius, Subaru Crosstrek и т.д. Эксперты рассказали, как не прогадать и выбрать авто, которое можно выгодно перепродать.

Надежность бренда

Каждый, кто хоть раз покупал подержанный автомобиль, знает, что это своего рода лотерея. Наибольший страх – купить машину с механическими или электрическими проблемами.

"Автомобили брендов, известных своей надежностью и низкими затратами на техническое обслуживание, таких как Lexus или Subaru, обычно имеют более высокую стоимость при перепродаже", – сказал Роб Диллан, основатель EVhype, информационного сайта об электромобилях.

Кроме того, по его словам, такие модели как Toyota Camry и Honda Accord известны своей долговечностью и надежностью, поэтому всегда являются фаворитами на вторичном рынке.

Эффективность топлива

Большинство покупателей подержанных автомобилей думают об экономии топлива. Транспортные средства с более высоким рейтингом топливной эффективности, как правило, обесцениваются медленнее, чем те, что имеют низкую экономию топлива.

Внимание к деталям

Если вы хотите максимизировать стоимость перепродажи и потенциальных покупателей, лучше соблюдать безопасные популярные цвета.

"На вторичном рынке покупатели традиционно предпочитают нейтральные цвета, такие как черный, белый и серебристый", – отметил Диллан.

Современные средства безопасности

Автомобиль должен быть безопасным. Это первостепенное условие при выборе авто. Джон Лин, соучредитель JB Motor Works из Филадельфии, напомнил, что автомобили с самыми высокими оценками краш-тестов и техники безопасности остаются всегда востребованными.

Современные функции и цифровые усовершенствования, такие как Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), использующие камеры, датчики и программное обеспечение для предоставления водителям информации о безопасности, также могут увеличить стоимость автомобиля при перепродаже.

Последние технологии

Мы живем в мире смартфонов, потоковой передачи информации и искусственного интеллекта, поэтому не удивительно, что современные покупатели тоже хотят иметь новейшие технологии в авто.

"Когда производители авто идут в ногу с технологиями, их транспортные средства сохраняют ценность при перепродаже и будут продолжать привлекать покупателей через несколько лет", – отметила Гретхен Зайдель, автомобильная экспертка в Seidel & Co.

И, конечно, следует обращать внимание на пробег, регулярное техническое обслуживание, в том числе речь идет и об уходе за двигателем и электроникой.

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